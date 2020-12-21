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嗨翻六都跨年夜 別忘戴口罩實名制防疫措施

中央社 / 台北21日電

六都跨年晚會拚卡司，別忘了防疫工作。台北市、台南市得先實名制登記，桃園市採總量管制，台中市現場有大聲公提醒，高雄市準備消毒用品，參加者均須配戴口罩

2020年進入倒數，喜迎2021年，各縣市跨年晚會各出奇招，為防疫武漢肺炎也制定防疫措施。「台北最High新年城2021跨年晚會」由Lulu黃路梓茵、黃子佼擔任主持人，演出卡司有田馥甄、宋念宇、伍佰&ChinaBlue、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩、黃明志、蕭秉治、蕭敬騰等13組藝人團體，接力嗨唱到2021年。

台北市觀傳局表示，晚會將實施自主實名制，由參與民眾自主掃描QR Code，上網留下姓名與聯絡方式，並呼籲民眾戴上口罩；若台北市單週出現15例不明感染源本土病例，跨年晚會將改為線上轉播，不開放民眾入場。

新北市的歡樂耶誕城打出名號，沒有舉辦跨年活動。今年全園區共開放52天，2020新北耶誕平安晚會、耶誕音樂同樂會、巨星耶誕演唱會已舉辦完畢，但31日晚間8時21分在八里區施放10分鐘的煙火秀，迎接2021年到來，並慶祝新北市升格10週年。

桃園市政府主辦2021桃園跨年晚會將邀請醫師、防疫計程車司機、藥師等防疫英雄在晚會上倒數跨年，表演卡司包括動力火車、高爾宣等，最後由A-Lin壓軸演唱，八三夭樂團擔任壓軸後演出，占星家唐綺陽也會在現場解密明年運勢。

桃園市觀旅局表示，跨年晚會將採總量管制規劃，容留人數不超過5萬人，晚會現場將裝設4台體溫感測儀量測入場民眾體溫，入場者也必須全程戴口罩，並規劃單一入口以利人數控管，出口則有4處方便人流疏散。

台中市政府的「犇向幸福！2021台中跨年夜」在水湳中央公園與大里仁化公園以雙現場登場。「水湳中央公園」將由蕭敬騰率獅子LION開場演出，田馥甄、林宥嘉、閻奕格等人接力演唱。

大里仁化公園由于美人、蔡昌憲、許志豪主持，邀王識賢陪大家倒數，婁峻碩跨年後壓軸，另有詹雅雯、張秀卿、許富凱、荒山亮、無雙樂團等現場同歡。水湳中央公園打造188秒跨年煙火秀，排列組合共計超過70種變化，煙火總發數高達近9000發，與市民一起迎向新的一年。

台中市新聞局將要求參與跨年活動的民眾全程配戴口罩，除事前加強宣導外，現場也將配置大聲公、人力舉牌提醒民眾配戴口罩，致力維護參加跨年民眾安全。麗寶樂園渡假區12月31日、1月1日連續兩天舉辦跨年演唱會，施放6000發大型煙火秀，參加者若未能保持社交距離，應全程配戴口罩。

台南市跨年晚會31日晚上7時在台南市政府西側廣場登場，卡司甚強，跨海請來韓國女團「少女時代」成員之一的孝淵，同時還有張震嶽、金曲獎歌后魏如萱、男神炎亞綸、人氣歌手畢書盡等人接力開唱。

市府也配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，參加晚會活動民眾事前須到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），市府也在現場備有限量活動紀念版口罩供人索取。

「高雄2021跨百光年」活動配合「打狗」改名高雄100年，市府規劃海、陸、空3個場域為展演舞台，特別的是以工作船打造的海上舞台坐落在愛河灣出海口是一大亮點；21組「黃金陣容」表演卡司，包括滅火器樂團等將輪番跨年唱爆亞灣，網友稱高雄跨百光年要挑戰粉絲追星的眼力、耳力，還要考驗民眾的腿力，精彩可期。

市府估計會有逾50萬以上人潮參加跨百光年活動，主辦單位兼顧防疫與便民，呼籲民眾務必遵守配合戴口罩，並會在廁所等公共空間備洗手及消毒用品；另提醒有上呼吸道不適、防疫自主管理期間的民眾不要去跨年晚會，共同維護彼此健康。

跨年晚會 口罩

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