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新北辦有機農業行銷講座 線上線下大爆滿

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市政府舉辦辦有機農業行銷講座，吸引多人參加，不管是線上還是線下都呈爆滿狀態。圖／新北市農業局提供
新北市政府舉辦辦有機農業行銷講座，吸引多人參加，不管是線上還是線下都呈爆滿狀態。圖／新北市農業局提供

新北市農業局輔導之亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA），與全球最大有機農業非營利組織「國際有機農業聯盟」的亞洲分會（IFOAM Asia）合作，於新北市綠色生活館舉辦「IFOAM Asia × CEIOMA 有機會更好農業行銷講座」活動，2日活動除現場參與的民眾，也有外國朋友線上參與，經過3個國家共6位講師的接力分享，今（20）日圓滿結訓，新北市政府吳明機副市長特別到現場感謝講師並頒贈結業證書給完成課程的學員。

來自義大利薩爾瓦多，同時也是全球有機區帶連線的聯席主席，分享如何打造全球有機生產者與消費者社群；來自南韓漢薩琳有機消費合作社的公關文智英與JADAM農法創辦人趙永相，分別介紹生產者與消費者合作建立信任的有機產業農業，以及經濟可行的有機農法實踐的成功經驗。

天龍安全科技公司執行長陳健章也趁此機會將智慧農業領域的新知帶給學員，而原住民族學院促進會秘書長金惠雯講述了打造農產行銷e-shop的可能性，農糧署北區分署課長康恬慎也帶來產官學都受用的有機行銷輔導經驗。

吳明機重申，市府秉持「先創通路再開農路」策略，透過新北市都會消費力帶動有機產業，因此這次活動以此為核心論述扣緊「有機」與「機會」兩個關鍵字，希望讓城市和鄉村、生產者和消費者，都能安居樂業，共同響應支持「有機會更好」，用有機農業讓環境更好更永續，也讓有機產業有機會變得更好、更蓬勃發展。

農業局表示，儘管面對國際疫情，仍努力開設實體結合視訊的課程，強化台灣有機產業國際連結。今年10月農業局亦曾受邀參加向法國、葡萄牙、瑞典、日本、韓國等地方政府，分享新北市備受全球矚目的校園有機營養午餐施政經驗。結合國際資源是成立CEIOMA的宗旨之一，除了促進人才培育、推動國際交流，亦持續推動「友善契作大聯盟」，為農民開拓更大、更穩健的市場，創造更高的收益。

義大利 薩爾瓦多

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