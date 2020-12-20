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紀錄萌嬰一日生活 新北仿金馬模式頒「金萌獎」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「金萌獎」得獎作品片花。圖／新北社會局提供
「金萌獎」得獎作品片花。圖／新北社會局提供

為鼓勵托育人員的辛勞，新北市舉辦托嬰中心一日作息影片徵選，今日在板橋大遠百威秀影城，仿造金馬獎頒獎模式，打造「金萌獎」盛典，由評審委員當眾揭曉得獎者，最後由永和網溪公托中心和私立彤言彤語托嬰中心分別奪得公、私托人氣獎首獎；三峽鳶山公托中心和私立捧馨園托嬰中心分別獲得公、私托專業組首獎。

應邀到場頒獎的副市長謝政達表示，托育、托嬰中心是孩子第2個家，托育人員也是孩子第一個老師，希望社會大眾多予肯定和支持。評審委員李又宗導演說，天氣、寵物和小孩是3個拍片最無法控制的元素，非常驚訝老師們有辦法拍出孩子最純真可愛、最自然的笑容，評審團在最後決賽時，更討論了近4小時才有結果。

獲得公托人氣組1、2名分別為永和網溪、永和中興；獲得私托人氣組1、2名分別為彤言彤語托嬰中心、麥迪兒托嬰中心。獲得公托專業組1、2名分別為三峽鳶山、新莊裕民；獲得私托專業組1、2、3名分別為捧馨園一館、麥迪兒、捧馨園二館，因私托參加踴躍，因此評審按比例多給一名。

社會局表示，新北市總托嬰中心家數包含公托86家共有278家，秉持優質、平價、多元、永續經營的托育理念，希望讓家長可以兼顧職場和幼兒照顧，讓寶貝們在完善的托育環境下健康快樂成長，因此透過影片讓家長和社會大眾了解每位托育人員是如何的愛孩子，所有得獎影片都放在社會局官網、新北育兒資訊網和「友善公托、幸福新北」FB上，歡迎民眾觀賞。

新北市第一屆金萌獎獲獎者合影。圖／新北社會局提供
新北市第一屆金萌獎獲獎者合影。圖／新北社會局提供
新北市仿造金馬獎頒獎模式，在大遠百威秀影城舉辦「金萌獎」頒獎典禮。圖／新北社會局提供
新北市仿造金馬獎頒獎模式，在大遠百威秀影城舉辦「金萌獎」頒獎典禮。圖／新北社會局提供

托嬰 托育

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