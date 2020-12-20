空前盛況！ 新北平安晚會千名教友齊唱耶誕詩歌

新北歡樂耶誕城平安晚會昨日在市民廣場熱鬧登場，除了有愛心遊樂園，還有重頭戲歌唱節目，由民政局長柯慶忠以薩克斯風演奏最夯的《鬼滅之刃》主題曲《炎》開場，隨後，各大藝人將接力開唱。晚會最高潮安排新北市長侯友宜率市府團隊與29區長，新北市眾牧長、教友千人詩班齊唱耶誕詩歌，歌聲溫馨瞭亮震撼全場，牧長並為城市祝禱，將福音散播整個耶誕城。

活動下午就先由愛心園遊會率先開場，主辦單位在市府廣場設置40多個教會特色美食、跳蚤市場、遊戲區，雖然昨天陰雨綿綿，但仍澆不熄民眾熱情，各攤位皆擠滿了人，氣氛熱鬧。

平安晚會於晚間正式登場，活動由知名主播何戎、張晏塵搭當主持，再由歌手金智娟、艾成、舞思愛等藝人與典躍舞團、天韻合唱團輪流帶來精彩表演，台下掌聲不絕於耳。

這場活動的重頭戲在晚間8時登場，新北市長侯友宜帶著新北市府各局處首長、29區長，還有新北市牧師與1000名教友一起合唱震撼人心的聖歌。

侯友宜表示，新北平安晚會已連辦9年，更是新北耶誕城最盛大、溫馨的特色宗教活動，相當感謝各教會都能在這個時間來分享耶誕佳節歡樂與喜悅，來合作舉辦平安晚會，同時關懷弱勢。