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宣戰2022 民進黨新北黨部主委：把新北市贏回來

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
民進黨新北市黨部主委何博文致詞時點出新北市政缺失，並喊話「如果侯友宜做不到，我們就把新北市贏回來，自己來做」。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部主委何博文致詞時點出新北市政缺失，並喊話「如果侯友宜做不到，我們就把新北市贏回來，自己來做」。圖／民進黨新北市黨部提供

民進黨新北市黨部今成立三峽區聯絡處，主委何博文致詞時，點出新北市政缺失，並喊話「如果侯友宜做不到，我們就把新北市贏回來，自己來做」，雖然距離2022縣市長選戰還有一段時間，但已可嗅出濃濃的煙硝味。

今成立大會現場，何博文為三峽區主任陳相得授證，民進黨立委吳琪銘、議員林銘仁、議員廖宜琨、議員彭成龍、評召陳建智、執委曾國進、評委吳俞葶、青展會會長彭一書等人也都前來祝賀。

吳琪銘致詞時表示，從防疫成功就可看出，一個會做事的政府，就會顧及子孫，也懇請各位鄉親跟民進黨一起為新北市努力，給子孫一塊民主自由的土地；廖宜琨、彭成龍、林銘仁也說，民進黨在新北市議會會做最好的反對黨，一區一區成立聯絡處，代表更積極向基層扎根，期盼除了在中央執政外，未來在新北市也可以執政，將新北市建設得更好。

何博文則指出，新北市原承諾要給50歲以上的農漁民全額健檢補助，但卻只補助四千人，各縣市都有老人假牙補助的政策，但新北市長侯友宜卻說塗氟就好，政策有問題；他也喊話「如果侯友宜做不到，我們就把新北市贏回來，我們自己來做」。

民進黨新北市黨部今成立三峽區聯絡處。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部今成立三峽區聯絡處。圖／民進黨新北市黨部提供

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