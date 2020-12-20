宣戰2022 民進黨新北黨部主委：把新北市贏回來
民進黨新北市黨部今成立三峽區聯絡處，主委何博文致詞時，點出新北市政缺失，並喊話「如果侯友宜做不到，我們就把新北市贏回來，自己來做」，雖然距離2022縣市長選戰還有一段時間，但已可嗅出濃濃的煙硝味。
今成立大會現場，何博文為三峽區主任陳相得授證，民進黨立委吳琪銘、議員林銘仁、議員廖宜琨、議員彭成龍、評召陳建智、執委曾國進、評委吳俞葶、青展會會長彭一書等人也都前來祝賀。
吳琪銘致詞時表示，從防疫成功就可看出，一個會做事的政府，就會顧及子孫，也懇請各位鄉親跟民進黨一起為新北市努力，給子孫一塊民主自由的土地；廖宜琨、彭成龍、林銘仁也說，民進黨在新北市議會會做最好的反對黨，一區一區成立聯絡處，代表更積極向基層扎根，期盼除了在中央執政外，未來在新北市也可以執政，將新北市建設得更好。
何博文則指出，新北市原承諾要給50歲以上的農漁民全額健檢補助，但卻只補助四千人，各縣市都有老人假牙補助的政策，但新北市長侯友宜卻說塗氟就好，政策有問題；他也喊話「如果侯友宜做不到，我們就把新北市贏回來，我們自己來做」。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言