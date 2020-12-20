議員轟社宅自償亂灌水 房客幫繳房地稅竟有這種房東？

台北市明倫社宅租金高爭議持續延燒，民進黨台北市議員許淑華在臉書貼文表示，「社宅租金亂灌水，這樣租金你能接受嗎？」許說，柯市府的自償率公式，除興建成本、修繕費，還有兩項非常不合理的「地價稅、房屋稅」，議員轟，都已標榜社會住宅，為何北市府自償率加這兩項稅？

許淑華說，換句話，柯市府的社宅自償率，也就是房子壞了房客要出錢修繕，要繳給政府的稅，也要房客一起幫忙繳........你有遇過這種房東嗎？

許淑華今天在臉書提到，明明民法規定，房東應負擔租賃物一切稅捐， 「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」也規定房屋稅、地價稅由房東負擔，房東不得在契約內將其應負擔的房屋稅、地價稅約定由房客支付。難道柯市長不懂嗎？

許淑華問，2018年到2019年地價稅從276.43億降幅為272.65億，房屋稅從144.32億攀升至147.95億，明倫社會公宅卻在自償率中納入這兩個稅，民眾到底是跟市府租房子？還是跟建商？

許淑華提到，為讓柯市長知道他「不知民間疾苦」，她也找幾位在外租屋的民眾聊聊，其中一位北漂青年陳先生聽到自償率包含房屋稅、地價稅，覺得非常不合理，這兩項稅要由承租人負擔，簡直是違背了「社會住宅」定義。

許說，社宅顧名思義就是要幫助有需要的人，在經濟、生活居住減輕壓力，沒想到市政府這次在明倫社會住宅這樣做，柯文哲沒有真正了解人民，只懂得自己，無法體現站在人民角度思考。也顯現市長柯文哲根本沒有實地了解現在社會的處境，毫無接地氣，還想把責任推給中央。

許淑華說，社宅明明是一個幫助年輕人的社會福利政策，柯文哲卻搞得像功利心態！

台北市政府有穩定稅收收入，花這麼多時間在研究如何提高自償率的同時，不如好好去跟遠雄談大巨蛋有利的權利金或回饋機制，何必在此跟年輕人錙銖必較？