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蘇巧慧成2022新北市長選舉勁敵？ 侯友宜：先把工作做好
被視為民進黨下屆新北市長熱門候選人的立委蘇巧慧今出席鶯歌鳳鳴簡易車站動土典禮時，率領藍綠議員向民眾及相關部會致意，反觀新北市長侯友宜及副市長們卻皆未出席，引發外界聯想。對於蘇巧慧是否為2022的強勁對手，侯友宜今下午出席活動時表示，「離選舉還很長吧！我覺得選舉不是那樣的重要，重要的是現在的工作做好了沒有」。
侯友宜指出，任何重大的建設在新北市都非常歡迎，也非常關心，因為自己還有副市長行程很多，所以特別指派局長出席，表示對這項工程的重視，「任何大小建設，只要是能夠為新北市好的，我都滿心的接受。」
侯友宜表示，大家關心的是市政建設到底做好沒有，歡迎多給予指導甚至批評，這才是進步的原動力，「離選舉還很長吧！我覺得選舉不是那樣的重要，重要的是現在的工作做好了沒有，這是我一向的態度，我也希望我們市民共同來監督市政。」
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