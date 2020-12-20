鶯歌鳳鳴地區危險路段 明年遷電桿、鋪平路面

鶯歌鳳鳴地區人口不斷增加，鳳鳴簡易火車站也將開工，不過緊鄰的西湖街及大湖路卻因電線桿林立、路幅狹窄，經常發生車禍，成為當地危險路段。新北市經發局及養工處表示，預計明年初遷移電線桿，並鋪平路面，另因兩旁多為私人土地，將與地主協議價購，以利後續拓寬。

西湖街及大湖路為在地民眾往返桃園龜山的重要道路，但因路幅狹窄，騎車除得閃避電桿，等候公車處也緊鄰馬路，車禍頻傳。當地里民表示，三天兩頭就有車禍，走在路上都膽戰心驚，市議員蘇泓欽因此多次會勘，要求市府盡速改善。

蘇泓欽指出，西湖街有近10根電線桿在路肩，導致機車騎士只能與大車爭道，應盡速遷移； 另大湖路過窄，甚至出現懸空於鐵道上的「陽台」迷你候車區，危險又不便，須拓寬及鋪平路面，並研擬新增機車道，改善道路品質不良問題。

新北市經發局表示，電桿將遷移至鐵路管理局經管土地，台電預計本月下旬完成設計，若無施工延遲，含路證申請核發，約需三個月完成遷移作業。

新北市養工處表示，由於大湖路段地下有自來水、瓦斯等多種管線，將於明年1月前與相關單位完成協調，後續進行全路段鋪平；另現況雙向路寬8.1至9.6米，雙向規畫各1車道後，剩餘路寬不足以規劃2米寬機慢車道，將與兩旁地主協議價購，以利拓寬馬路。