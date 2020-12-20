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新北改制10年財力仍捉襟見肘 致力捷運建設翻身

中央社 / 中央社

新北市改制前預算阮囊羞澀，債務負擔沉重，改制10年雖預算增加，但在致力軌道建設、托育與教育後仍略窘迫，預期公元2030年捷運興建完成後脫胎換骨。

新北環繞台北市，土地面積是台北8倍，預算規模卻相對少。改制為直轄市前的台北縣，以99年度總預算歲入1265.67億元，扣除各鄉鎮市自編預算，縣政府常阮囊羞澀。

據審計部新北市審計處資料，99年度台北縣總決算，歲入決算905億餘元，歲出決算為1015億餘元，差短數額賒借支應；當年度累計公共債務未償餘額846億餘元，如果加計積欠應繳勞工保險、全民健康保險費、台灣銀行公教人員退休優惠存款利息差額補貼、及向各專戶調借款項等，潛藏性債務達484億餘元，合計債務餘額達1330億餘元。

改制後100年到110年度總預算，歲入介於1336.67億元到1661.2億元，歲出介於1552.03億元到1805.1億元，扣除接管中央政府移撥各項業務，與配合中央政策推各計畫，每年約需負擔166億元。

改制後新北100到104年度全數清償勞、健保積欠款238.01億元，有效控制公共債務成長，增加預算主要用於教育、社會福利、重大交通建設、優化高齡和托育環境，並在醫療環境、學習資源需求急起直追。

新北市政府統計，65歲以上長者超過61萬人，每月增加3000餘人，改制10年增加28萬人。

社福需求增加是財政沉重負擔，改制前民國99年社福預算約18億元，109年72億元，110年編列81億元，其中健保補助、生活津貼與重陽敬老金等，補助性質預算就占8成3，是最大宗支出。

改制後新北人口增長到400萬，土地大、人口多，要滿足市民需求不容易。為擴大在地醫療服務量能，實現照護資源共享，新北市府衛生局以區域型綜合醫院為樞紐的醫養照護延伸社區，廣邀醫院提案設長期照顧服務據點，將附近社區納入服務範圍。

除照顧長輩，幼兒托育與教育不可少；新北市府教育局長張明文說，自100學年度到109學年度止，公共化幼兒園增設500班，改善兒童遊戲場設施，提供兒童友善利於學習遊戲環境，加碼補助準公共幼兒園招2歲幼兒，統計共增1萬3557名幼童就學機會，全市收托量達3萬1396名幼兒。

新北市府勞工局也協助企業增設托兒設施，對弱勢家庭提供坐月子到宅服務，或準媽媽福利照顧，都是促進生育與優化托育環境措施。

另一方面，捷運是改制10年來較顯而易見建設，捷運環狀線第1階段及淡海輕軌綠山線、藍海線一期陸續通車，都市更新翻轉城市發展軸線，各市地重劃區開發增加房地稅收，帶動產業發展。

市府表示，為加速城市轉型，推動「3環6線」捷運建設、興建國民運動中心、興辦社會住宅、新增公園綠地、辦理全市公共污水下水道接管工程、老舊校舍改建、風雨操場等各項資本建設計畫，正值建設高峰期。

新北市府捷運工程局長李政安說，改制10年是新北成長關鍵期，預估到2030年，包括淡海輕軌、安坑輕軌，汐止民生線、五股泰山輕軌、八里輕軌及深坑輕軌，「3環6線」可望全完工通車，新北屆時將徹底脫胎換骨。

淡海輕軌 捷運環狀線

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