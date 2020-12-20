北流遭踢爆下游廠商領不到錢 柯文哲：工程最怕的問題

今年9月正式開幕的台北流行音樂中心，至今營運近4個月，卻遭承包北流工程中、下游的廠商踢爆，上游協力廠商「品浩工程設計」疑似捲款而逃，下游廠商不但尚未收到款項，也聯繫不到品浩李姓負責人。然而台北市政府對口為筑科營造，與品浩無任何契約，因此本案僅能透過民事訴訟解決；台北市長柯文哲則表示，「這是工程最怕的問題」。

北市文化局坦承，確實有3至5家負責承包北流工程的中、下游廠商來反應，上半年他們負責北流裝修工程的貨款至今還未收到，總金額高達近新台幣2000萬元，但市府的對口單位為筑科營造，而中下游廠商口中「捲款落跑」的為筑科營造的協力廠商品浩工程設計。

文化局表示，當初與市府簽約的筑科營造，負責的室內裝修工程，包含飲水機、冷氣機、室內裝潢等，皆已完工，高達8成工程已驗收，市府也已支付筑科營造近8000萬元的合約金。

目前品浩的李姓負責人據傳落跑失聯，不確定確切有多少廠商被積欠款項，但該公司因與市府沒有任何契約，市府無法直接介入及給予協助，本案屬於廠商之間的糾紛，僅能靠民事訴訟來解決。

對於北流爆出有廠商失聯，導致下包商收不到款，柯文哲今受訪時回答，「這是工程最怕的問題！」

斥資逾60億打造的北流，從規畫到完工耗時17年，總面積8.97公頃，南基地文化館及產業區也即將於2021年陸續開館。北流不僅是行政院新10大建設重點項目，也是北市府東區門戶計畫重點之一，以扶植流行音樂產業發展為目標，同時強化南港交通樞紐、帶動區域發展。