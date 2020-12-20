北市跨年防疫 柯文哲：除了唱歌的不用戴、其他全部戴口罩

台北馬拉松今凌晨於北市府前廣場起跑，除來自國外12名頂尖跑者戴口罩出發，另也有2萬8000多名民眾參加馬拉松，不過許多民眾跑完全程後，抵達台北田徑場終點，仍將口罩拿掉，並沒有落實起跑、終點都戴上口罩，是否恐成防疫破口？柯文哲上午表示，「大部分(戴口罩)啦！」「跨年還是要全程戴口罩，除了台上唱歌的不用戴之外，全部都要戴口罩。」

受新冠肺炎疫情國際持續嚴峻，北市府舉辦台北馬拉松，相關防疫要求跑者起點、終點都要戴上口罩，力拚防疫沒破口。不過許多參加者跑到終點並無落實戴口罩，柯文哲說，「大部分(有戴)啦！」