奠基石竟藏神奇密碼 淡水竹林慈玄宮信眾嘖嘖稱奇

新北市淡水區的竹林慈玄宮建廟近40年，主祀玄天上帝，香火鼎盛，每年舉辦的河祭、路祭祈福大法會，為北海岸年度宗教盛事，參與信眾高達近千位。今年舉行奠基石安座典禮時，廟方人員更驚喜發現，3噸3的重量，剛好與玄天上帝誕辰數字吻合，令信眾們嘖嘖稱奇。

廟方人員指出，奠基石由信徒翁吉一捐出，他在蓋房舍時，意外挖到這塊石頭，原本放在住家門口，後來捐贈給廟方，作為廟埕的奠基石，石頭高8呎、寬3呎，重3噸3，正好是玄天上帝誕辰三月初三。

此外，廟內飼養的兩隻烏龜，一隻是多年前玄天上帝誕辰時，自己從山上爬到廟前，另一隻則是玄天上帝託夢給一名廟方人員，要他去某處農田尋找烏龜，並且果真找到，與玄天上帝腳踏龜蛇的法像相互印證，種種事蹟都讓信眾們相當讚嘆。

竹林慈玄宮主委蔡錦賢表示，奠基石安座，象徵屹立不搖守護地方，具有相當大的意義，希望能持續發揚玄天上帝濟世救人精神，保佑人民平安。

由於關渡到淡水、三芝交界的重要道路，交通事故頻傳，為超渡亡靈及各路好兄弟，慈玄宮每年都會舉辦河祭、路祭祈福大法會，請法師誦經、科儀，讓過往先祖、淡水河亡靈聽經聞法，至今已連續舉辦19年，可說在地宗教盛事。