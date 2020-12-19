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五股區明年辦升旗典禮送限量國旗領巾　毛孩戴也超合適

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
貓咪戴上領巾也非常適合、上相。圖／五股區公所提供
貓咪戴上領巾也非常適合、上相。圖／五股區公所提供

新北市五股區公所為慶祝110年元旦，當天上午7點，於五股觀音山遊客中心舉辦元旦升旗典禮，除了邀請民眾一同欣賞原舞開新年與一起旗心動健康外，區公所還準備了國旗樣式的領巾供民眾領取，限量700條，送完為止。

五股區長洪崇璉說，新的一年登高望遠，為來年祈好運，所以選在觀音山舉辦升旗典禮，再者，五股垃圾山被稱為「都市之瘤」，在市府團隊的努力之下，今年已經將業者納管，明年開始將輔導進行綠化及植栽恢復農用，元旦不僅是開國紀念更是象徵五股新生命。

洪崇璉表示，觀音山有很多步道，除了每年元旦都有民間團體自辦活動登硬漢嶺外，希望藉此宣傳可以成為五股重大地方活動。觀音山有多條像林梢、楓櫃斗湖等適合闔家漫游的親子路線，值得民眾探訪，五股區公所今日特別前往網路秘境，為可愛的貓咪戴上國旗領巾，歡迎一起來參加，並祝福大家在新的一年心想事成、平安順心。

新北市民政局表示，過往升旗典禮都是由市府主辦，邀請轄內29區公所及民眾一起來板橋市民廣場參與，因考量路途遙遠，近年改為由各區公所自行舉辦升旗典禮，民眾少了往來奔波，就近參與升旗典禮，去年各區公所也以送獨特禮物或是能品嘗到特色早餐，吸引更多民眾共襄盛舉，板橋區則是民政局合辦升旗典禮。

五股區公所為慶祝110年元旦，將在110年1月1日上午7點，於五股觀音山遊客中心舉辦元旦升旗典禮，準備了國旗樣式的700條領巾供民眾領取。圖／五股區公所提供
五股區公所為慶祝110年元旦，將在110年1月1日上午7點，於五股觀音山遊客中心舉辦元旦升旗典禮，準備了國旗樣式的700條領巾供民眾領取。圖／五股區公所提供

國旗 早餐

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