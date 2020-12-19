雙北管樂同好聯合慈善公演 鬼滅之刃主題曲聽得到

「耶誕音樂同樂會雙北管樂同好聯合慈善公演」今天在新北市政府市民廣場登場，集結了雙北共11所學校、400多位大大小小的管樂愛好者，以馬拉松式接力演出，長達四小時的音樂洗禮，也讓許多聽眾都大讚今日公演值回票價。

單簧管演奏家章晏肇說，在去年的新北歡樂耶誕城，首度邀約了新北市、台北市多校管樂團挑戰200人管樂演出，震撼人心的表演隨即在管樂圈掀起話題。今年再次攜手郭韋伶、吳松庭兩位指揮老師，規模更勝以往，動員雙北市11所學校，從國小到大學，自8歲的小小孩，到年過半百樂在學習的校長都共同參與。

這次慈善公演選在耶誕節前夕演出，精選曲目除了應景的耶誕名曲、還有迪士尼經典樂章，連在台灣掀起超級旋風的日本動畫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮花》，都在表演曲目中。此外還有專屬於管樂的震撼佳作，將展現近420人合奏的企圖心與磅礴氣勢，讓大朋友和小朋友近距離感受管樂的音樂魅力，以美好樂章在2020新北歡樂耶誕城留下讓人驚嘆的記憶。

觀旅局表示，此次「耶誕音樂同樂會雙北管樂同好聯合慈善公演」集結包含新北市板橋國小、新北市五華國小、新北市北大國小、新北市忠義國小、新北市福營國中、新北市中山國中、新北市新店高中，以及台北市金華國中、明德國中、金甌女中、台北市立大學，共11所學校接力演出，並創下多個新紀錄：包含同場演出年齡跨距逾45歲、雙北學校多達11校參與、400多人於環形場域共同演出、由兩位老師面對面指揮，都是創紀錄的展現。現場亦有財團法人伊甸社會福利基金會和陸軍航空特戰指揮部的體驗攤位，傳遞慈善社會公益。