家扶基金會全國表揚 金門有3志工楷模獲獎

台灣兒童暨家庭扶助基金會2020全國扶幼感謝暨表揚大會今在台北市台灣中油國光會議廳舉行，金門家扶中心也有多位志工獲獎，包括志工楷模莊嘉銘、兒保楷模張雲翔及自立青年蔡念婷等3人；金門家扶中心主任李桂平今陪同3位獲獎者，親往典禮會場接受表揚。

李桂平表示，莊嘉銘、張雲翔、蔡念婷3人常利用閒暇時，默默付出個人力量，讓家扶弱勢兒童獲得更多的關懷和照顧，3人獲表揚是實至名歸。

獲得志工楷模的莊嘉銘，2010年進入金門家扶中心展愛志工隊，至今已10個年頭，莊嘉銘經常是隊裡的智多星及資源串聯者，個頭不高的他，常埋沒在活動人潮中，但他的雙手永遠舉得高高的，讓人看得到他，也隨時準備接受招喚展開服務工作。此外，他的主持功力也不在話下，任何活動場合，皆能將氣氛帶到高潮，使活動熱鬧非凡。每當家扶需要協助時，他都會將人力、車輛、財力等資源分享給家扶中心，也從不缺席活動隨傳隨到。

9年前加入金門家扶中心展愛志工隊服務至今的張雲翔，則獲得兒童保護楷模，他與家扶的淵源，早從大學時期就開始，當時他是文化大學金友會的成員，每學期的返鄉服務，就是陪伴金門家扶中心兒童，度過一個個快樂的寒暑時光，後來畢業後回到家鄉服務，他又加入展愛志工隊，無論從幕後的美工、攝影等等，到幕前的兒童保護的宣導，甚至即時救援的愛家服務或物資搬運，他總是一手包辦。

獲得家扶自立楷模的蔡念婷，在弱勢的環境中成長，面對困境從未退縮過，蔡念婷大學時期就讀企業管理學系開始，就積極學習行銷、品牌建立、財務管理等專業知識。畢業後，經過苦讀，取得銀行辦事員證照，並同時擁有多項金融行業的相關證照；她一畢業後即參加家扶之友的志工社團，心中常存感恩之心不忘回饋社會，經常在家扶中心的活動中，都可看到她的身影；蔡念婷感念每一個幫助的人，把它化為大愛，真正是家扶青年自立的楷模。