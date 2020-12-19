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北桃水肥大戰 鄭文燦：回歸制度、不須口水戰

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
北北桃水肥處理爭議，引起桃園業者不滿，日前集結到桃市府陳情。本報資料照
北北桃水肥處理爭議，引起桃園業者不滿，日前集結到桃市府陳情。本報資料照

北北桃掀起水肥大戰，桃園市長鄭文燦認為，此事不須政治化或打口水戰，一切回歸制度，他已要求環保局2周內提出桃園市水肥的應急處理方案，至於北市府環保稱送來桃園市處理的廢棄物為「市場機制」，卻不認桃園市民間水肥業者自行送北市迪化汙水廠為「市場機制」，桃市府認為此說法沒有一致性標準，也已違反廢棄物清理法。

桃園市1天產出水肥量約100餘公噸，龜山水資源中心1天可以處理50公噸，桃科汙水處理廠可處理10公噸，送至新竹處理約50公噸，據市府環保局了解，有水肥業者自行送台北市迪化汙水處理廠，北市來自桃園水肥數量並不多，占迪化廠水肥比例也不高。

由於桃園市自行處理水肥能量還不足，桃園市環保局指出，近年已推動新建觀音生質能中心，預計明年6月試運轉，正式營運後即可處理全市水肥，問題自然迎刃而解，再加上水肥量已隨汙水下水道接管率提高而減少，預估再4年達50%，水肥量會下降。

北北桃水肥大戰吵了好幾天，鄭文燦也強調，「解決問題是最重要的原則」，無法所有的廢棄物都在一個縣市的範圍處理，必須跨縣市合作。桃園市是環保產業重鎮，1年處理北市廢棄物24萬噸，處理新北市達58萬噸，「其實，桃園市負擔比雙北更大。」

由於今天下午台北市環保局開記者會說明水肥問題，局長劉銘龍親上火線，提及事業廢棄物處理是「自由市場經濟」等云云，桃園市環保局隨後發聲明回擊指，台北市1年送來桃園處理的24萬噸廢棄物，並非全為事業廢棄物，也包含生活產生的廚餘、廢紙、廢輪胎、廢寶特瓶、廢玻璃等一般廢棄物，北市府說法明顯沒有一致性標準。

廢棄物 鄭文燦

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