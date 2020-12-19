台南烏魚子品質穩定價格平穩 養殖達人：挑選有撇步
台南市府輔導台南市養殖漁業發展協會辦理「2020南市優質烏魚子競賽」，昨天評審選出5至7兩規格組優勝王雅俊、陳鴻龍、楊素玲，7兩以上規格組優勝洪玉芳、陳鴻龍、施宏宜。
台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔表示，烏魚子一般挑選會看顏色、外觀和口感，可以拿到光線下照射，透過光照若呈暗紅色並且通體透明沒有雜質，就表示越新鮮。約2、3年的烏魚子顏色是橘黃色，越深褐色表示越成熟，香氣越好，價格也比較貴，另外口感上現代人講求少納，因此口感要淡一點比較受消費者歡迎。
此次競賽活動參賽物件為台南養殖烏魚製成的烏魚子，依重量分為5至7兩重及7兩以上2種規格，除了著重原料品質，更注重安全衛生，必須抽樣檢驗總生菌數、藥物殘留及防腐劑，評審再依據烏魚子外觀、風味、質地與口感等項目，經過公平、公正、公開評審，最後選出優勝者。
王昌澔說，今年烏魚子普遍較小，收成約少3成，可能和雨水不夠，氣候不夠冷有關，今年平均5、6兩的每台斤1800元至2400元，7兩以上每台斤2600元左右，受到景氣影響買氣較冷淡，往年有賣到3、4千元，近兩年已較少出現。
台南農業局長謝耀清指出，台南市烏魚養殖面積約150公頃，全台排名第三，產量約630公噸，產值約1億800萬元，主要養殖於七股、北門。養殖烏魚至少要2年以上才會結卵，近年來因為飼養條件與製程不斷改良提升，養殖的烏魚子風味與口感都不輸野生烏魚子。訂購可洽台南市殖漁業發展協會06-7864313
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