金剛猩猩寶寶新字出爐 Jabali音似「呷百二」高票獲選

台北市立動物園金剛猩猩寶寶名字今天揭曉！由荷蘭駐台辦事處提名的「Jabali」獲得1004票，在史瓦希利語中代表「勇敢堅強」，由於和台語的「呷百二」發音接近，有長壽之意，獲得眾多網友喜愛。

動物園今天公布票選結果，由荷蘭駐台辦事處提名的Jabali獲1004票，最多國人喜愛；其次為Apenheul保育員提名「Mapenz」，獲得228票；再次為波蘭台北辦事處提名的「Ringo」；最後則是新光慈善基金會提名「Kwanza」。

荷蘭渡海來台的金剛猩猩「Tayari」10月31日生下頭胎寶寶，也是台北市立動物園首度成功繁殖瀕危保育動物金剛猩猩。園方請參與金剛猩猩保育計畫的單位共同提名，邀請民眾投票，一起幫寶寶起個好名。

波蘭台北辦事處提名「Ringo」，意指波蘭團體遊戲；荷蘭駐台辦事處為「Jabali」，要金剛猩猩寶寶「勇敢堅強」；新光人壽慈善基金會提名「Kwanza」，指台灣第一位出生的金剛猩猩；Apenheul保育員則提名「Mapenzi」，意指「活潑調皮」。