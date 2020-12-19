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藍推動核四 綠新北黨部主委：國民黨應道歉

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
民進黨新北黨部主委何博文今指出，北海岸已有核一、核二，國民黨連核四都打算蓋在這裡，但北海岸有山腳斷層，若發生意外北海岸的鄉親要怎麼辦，國民黨要不要為了過去的錯誤道歉。圖／黨部提供
民進黨新北黨部主委何博文今指出，北海岸已有核一、核二，國民黨連核四都打算蓋在這裡，但北海岸有山腳斷層，若發生意外北海岸的鄉親要怎麼辦，國民黨要不要為了過去的錯誤道歉。圖／黨部提供

民進黨新北黨部今在三芝、石門區成立聯絡處，黨部主委何博文指出，北海岸已有核一、核二，國民黨連核四都打算蓋在這裡，但北海岸有山腳斷層，若發生意外北海岸的鄉親要怎麼辦，國民黨要不要為了過去的錯誤道歉。

何博文說，新北前後任市長朱立倫、侯友宜說不許核廢料放在三芝、石門，但核廢料放到外地就被外地人抗議，核廢料根本沒辦法處理，國民黨過去一直說核廢料沒有問題，現在要不要為過去錯誤道歉。

何博文還說，看到現在香港就像過去的台灣，民主是有可能倒退的，必須繼續守護台灣民主，未來新北黨部會做好黨務、深耕基層，不管中央黨部未來要派誰來選新北市長和議員，到時都能發揮最強的戰力。

前立委呂孫綾指出，她在中央黨部擔任蔡英文主席的特助，會在中央與民眾一起打拚；市議員鄭宇恩則說，她會跟民眾一起支持黨部活動，也希望北海岸民進黨支持者可以越來越多。

核廢料 國民黨

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