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貢寮鮑開88桌澳底漁貨直銷中心開幕 侯友宜：鮑你好吃

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
貢寮鮑開88桌澳底漁貨直銷中心開幕，侯友宜：鮑你好吃。記者游明煌／攝影
貢寮鮑開88桌澳底漁貨直銷中心開幕，侯友宜：鮑你好吃。記者游明煌／攝影

為推廣貢寮在地水產品貢寮鮑，新北市長侯友宜今天參加貢寮區漁會在澳底漁港舉辦的「2020新北貢寮鮑-鮑你好食」產地活動，及澳底漁貨直銷中心的開幕典禮，席開88桌，民眾品嘗貢寮鮑滋養風味餐及限量貢寮鮑福袋搶購，熱鬧滾滾。侯友宜說，貢寮鮑尚新鮮，「鮑你好吃」。

侯友宜表示，這東北角的珍味得來不易，未來將持續支持貢寮鮑養殖產業，推廣新北在地優質水產品，與地方產業共存共榮、永續發展，歡迎前來體驗與以往不同的澳底漁港，並多多支持在地優質水產品。

侯友宜說，貢寮鮑在天然環境以純淨海水養殖，活動空間大，且從小到大都是以天然藻類投餵，全程不使用人工飼料，口感Q彈味道鮮美，絕對好吃。

貢寮鮑滋養風味餐有當季貢寮鮑、在地山藥、小卷、白帶魚等豐富食材，在總鋪師的精心烹製下，鮮美又豐盛的海鮮大餐，讓幸運訂桌成功的民眾讚不絕口。動現場有許多民眾排隊搶購，有300份的免費鮮烤貢寮鮑、鯖魚及石花凍試吃，民眾大排長龍。

農業局提醒，市面上常被混淆之大陸鮑使用立體式箱網養殖，住在狹小的籠子裡，沒有運動空間，外殼上易有附著生物，且食用人工飼料，與口感極佳又品質優良的貢寮鮑無法相比。市府為了讓消費者吃得安心，輔導養殖戶取得「產銷履歷」以及「安心標章」，並定期抽檢，確保合格才能上市，為消費安全把關。

市府為保護貢寮鮑產業，108年向中央爭取限制大陸鮑魚進口，並促成經濟部公告每年11月至翌年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來臺，確保大家可以在貢寮鮑產季吃到最新鮮又安全的在地貢寮鮑。

市府為完善東北角海岸線觀光遊憩據點並帶動地方產業發展，委託貢寮區漁會經營澳底漁貨直銷中心，並挹注漁會經費進行整修及增建工程，完善遊客採買、用餐環境及遊憩服務設施。澳底漁貨直銷中心集合漁會與在地小農的農漁民市集以及全聯福利中心貢寮首家門市，合作推出開幕限定優惠，擠滿搶購民眾。

未來澳底漁貨直銷中心將會持續增建2、3樓，規劃做為咖啡簡餐及觀景座位區之用，提供來貢寮遊玩的旅客舒適的休憩場所及購物據點。相關訊息可參考貢寮鮑官網：http://www.gongliao-abalone.com.tw/index.htm

貢寮鮑開88桌澳底漁貨直銷中心開幕，侯友宜：鮑你好吃。記者游明煌／攝影
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貢寮 侯友宜

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