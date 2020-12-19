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士林神農宮將醫療帶進社區 柯文哲：成效東亞第一

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加士林神農宮舉辦建廟280周年鎮殿神農大帝出巡、平安祈福慈悲關懷踩街活動。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加士林神農宮舉辦建廟280周年鎮殿神農大帝出巡、平安祈福慈悲關懷踩街活動。記者楊正海／攝影

北市柯文哲上午參加士林神農宮舉辦建廟280周年鎮殿神農大帝出巡、平安祈福慈悲關懷踩街活動，柯文哲致詞時感謝神農宮在2018年參與「慈悲關懷社區宣導與推廣計畫」，建立社區化照護平台，擴增台北市老人照顧量能，獲得國際慈悲關懷城市憲章創辦人稱讚，成效是東亞第一。

柯文哲說，政府的資源有限，民間的力量無窮，特別感謝神農宮在2018年開始響應台北市政府推動的慈悲關懷社區的宣導跟推廣計畫，國際慈悲關懷城市的創辦人為英國醫學院的教授，欣聞神農宮推動慈悲關懷社區不遺餘力，感謝台灣人願意實現、推廣他的理念，特別於神農宮建廟280年致送匾額表達祝賀之意。

柯文哲還唸出創辦人英國布拉德福德大學艾倫卡拉漢教授的祝賀詞，指出欣聞台北市士林神農宮推動慈悲關懷社區（Compassionate Community）」運動不遺餘力，其成效更是東亞第一、亞洲第二。特別於神農宮建廟280年致送匾額表達祝賀之意，也為神農宮公益付出表達讚許。

柯文哲指出，目前台北市設有20個慈悲關懷社區，參與人次超過1萬3000人，希望將來醫療可以走進社區，從社區醫療做到社區安寧，是一個很好的組織跟計劃。

士林神農宮是士林三大古廟之一，上午的活動由北市政府柯文哲市長、民政局藍世聰局長、台北市立聯合醫院璩大成副總院長、陽明院區黃實宏院長、西螺福興宮楊文鐘董事長等人共襄出席士林神農宮廟慶。

何逸松表示，隨著時代的變遷及環保意識的覺醒，台北市政府也積極鼓勵境內宮廟響應以米代金、金銀紙錢集中焚燒、減少鞭炮燃放等政策，他也提醒「秋冬防疫專案」啟動，向信眾宣導落實防疫政策，維護健康。

北市 柯文哲 英國

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