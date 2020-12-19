三峽墓園紅火蟻入侵共20多處蟻丘　危害面積多達5公頃

新北市三峽區墓園今年11月間發現紅火蟻入侵，墓園管理方隨即通報新北市紅火蟻專管中心協助防治，防治人員前往現地勘查，於該墓地發現約有二十多處蟻丘，危害面積達5公頃，因此立即施灑藥劑防治以策安全、教導墓地管理人員正確的施藥方式、防治觀念，並於12月開始進行每月監測作業，以縮減蟻害範圍，使民眾祭拜時，不受紅火蟻的侵擾。

農業局表示，入侵紅火蟻喜歡在陽光明媚的開闊地築巢，因此山明水秀的墓園是紅火蟻侵害的重要地點之一。以新北市三峽區墓園為例，經防治人員調查，該地蟻害發生原因為紅火蟻之自然擴張-婚飛（雌蟻與雄蟻飛至空中之交配行為）所造成。

為求民眾能安心祭祖、安全掃墓，紅火蟻專管中心依據紅火蟻防治標準作業程序進行防治，並教導該墓地管理員正確的紅火蟻防治方法。

先於紅火蟻發生區、防治現場標明警示，以防民眾誤踩蟻丘。再均勻撒佈生長調節劑型餌劑，經2至4週後再施撒毒殺型餌劑來進行有效防堵。後續採跨單位整合防治，由新北市民政局協助該墓園防堵紅火蟻侵害，落實勘查、管制、防治、監測、解列等作為，以此減少蟻害，讓新北市民能安然寧靜的掃墓、祭拜先祖。

該墓地管理員表示，在做墓園的日常環境清理時，時常需要修剪植栽，而紅火蟻常常出現在植被附近，所以在工作上真的造成很大的困擾，但經過防治人員的解說後，就了解如何在工作時保護好自己，以及如何正確的施灑藥劑防堵火蟻，讓來園區的大家可以安心掃墓。