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三峽墓園紅火蟻入侵共20多處蟻丘　危害面積多達5公頃

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市紅火蟻管制中心於紅火蟻發生區、防治現場標明警示，以防民眾誤踩蟻丘。圖／新北市農業局提供
新北市紅火蟻管制中心於紅火蟻發生區、防治現場標明警示，以防民眾誤踩蟻丘。圖／新北市農業局提供

新北市三峽區墓園今年11月間發現紅火蟻入侵，墓園管理方隨即通報新北市紅火蟻專管中心協助防治，防治人員前往現地勘查，於該墓地發現約有二十多處蟻丘，危害面積達5公頃，因此立即施灑藥劑防治以策安全、教導墓地管理人員正確的施藥方式、防治觀念，並於12月開始進行每月監測作業，以縮減蟻害範圍，使民眾祭拜時，不受紅火蟻的侵擾。

農業局表示，入侵紅火蟻喜歡在陽光明媚的開闊地築巢，因此山明水秀的墓園是紅火蟻侵害的重要地點之一。以新北市三峽區墓園為例，經防治人員調查，該地蟻害發生原因為紅火蟻之自然擴張-婚飛（雌蟻與雄蟻飛至空中之交配行為）所造成。

為求民眾能安心祭祖、安全掃墓，紅火蟻專管中心依據紅火蟻防治標準作業程序進行防治，並教導該墓地管理員正確的紅火蟻防治方法。

先於紅火蟻發生區、防治現場標明警示，以防民眾誤踩蟻丘。再均勻撒佈生長調節劑型餌劑，經2至4週後再施撒毒殺型餌劑來進行有效防堵。後續採跨單位整合防治，由新北市民政局協助該墓園防堵紅火蟻侵害，落實勘查、管制、防治、監測、解列等作為，以此減少蟻害，讓新北市民能安然寧靜的掃墓、祭拜先祖。

該墓地管理員表示，在做墓園的日常環境清理時，時常需要修剪植栽，而紅火蟻常常出現在植被附近，所以在工作上真的造成很大的困擾，但經過防治人員的解說後，就了解如何在工作時保護好自己，以及如何正確的施灑藥劑防堵火蟻，讓來園區的大家可以安心掃墓。

另外，新北市紅火蟻專管中心表示，紅火蟻的防治時程為半年一期，因此在清明時節到來前，必須提前做好墓園地區的紅火蟻防治，以免造成不必要的損害，讓民眾安心掃墓免驚慌。同時也提醒市民朋友，不只是墓園地區，只要發現疑似紅火蟻，請立即通報並且遠離該地，後續專管中心將會前往現地勘查、管制，並協同權管單位進行防治、監測以讓該地解除列管。

三峽一處墓園被紅火蟻入侵，面積高達5公頃，圖為紅火蟻巢穴。圖／新北市農業局提供
三峽一處墓園被紅火蟻入侵，面積高達5公頃，圖為紅火蟻巢穴。圖／新北市農業局提供

紅火蟻

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