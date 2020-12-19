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台中iBike2.0增千站計畫開跑 先完成33租賃站點設置

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中「iBike倍增計畫」12月18日正式啟動！原有的329站iBike1.0，目標再增設1000站iBike2.0租賃站。圖／台中市交通局提供
台中「iBike倍增計畫」12月18日正式啟動！原有的329站iBike1.0，目標再增設1000站iBike2.0租賃站。圖／台中市交通局提供

台中市公共自行車租賃系統「iBike倍增計畫」12月18日正式啟動！原有的329站iBike1.0，目標再增設1000站iBike2.0租賃站，先在台中捷運綠線北屯總站、舊社站、四維國小站、文心櫻花站、市政府站、水安宮站、九張犁站、九德站及烏日站等9個捷運站出入口及周邊，完成新增33站租賃站點，以全新「YouBike 2.0系統」，讓使用者享受更便捷的公共自行車服務。

交通局表示，2.0系統捨棄車柱卡片感應區，改設於自行車體上，增加「電子票證」或「手機掃碼」等多元支付方式，提升整體租借便利性；此外，輕樁式設計提升設站彈性，使租賃站佈設可以更廣更密集，將來陸續增設2.0系統站點，目標新設1000站，並逐年汰換原有設備。

為保障iBike使用者，市府持續為使用者、使用者外的第三人，分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，使用者於官網、APP或Kiosk登錄個人身分認證資料即可投保；保險公司理賠程序將調閱事故當次租借紀錄、醫療證明與登錄卡片個人資料，呼籲民眾使用租借公共自行車之卡片與平台個資登記應為同一人，才可享有保險權益。

交通局也表示，升級過程將面臨系統轉換過渡期，既有1.0租賃站點將再增設2.0車柱，提醒民眾借還車輛時應歸還至系統相對應租賃站，站點資訊可至官網： https://i.youbike.com.tw/home 或下載YouBike2.0官方APP查詢，若有租借相關問題，歡迎撥打客服專線（04）23696922。

台中Bike2.0系統，捨棄車柱卡片感應區，改設於自行車體上，增加「電子票證」或「手機掃碼」等多元支付方式，提升整體租借便利性。圖／台中市交通局提供
台中Bike2.0系統，捨棄車柱卡片感應區，改設於自行車體上，增加「電子票證」或「手機掃碼」等多元支付方式，提升整體租借便利性。圖／台中市交通局提供

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