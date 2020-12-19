台南「Ho趣啦！聖誕市集」 連續2周末登場

今年台南耶誕燈節主燈改在河樂廣場環河街一帶，隨著其他景點的燈飾陸續點亮，台南市觀光旅遊局更從今天開始連續2周末，在河樂廣場金華路以西區域推出「Ho趣啦！聖誕市集」活動，集結逾40攤美食小吃、耶誕選物攤位，陪大家度過溫馨佳節。

觀旅局指出，市集為19、20、26、27日下午3時到晚間8時，今明兩天參與品牌包含台南觀光工廠「黑橋牌香腸」、老字號藺草蓆工廠「藺草工坊」、源自台南百年布莊的「錦源興」、台灣老牌香水「明星花露水」等；26、27日也有台南觀光工廠「奇美食品幸福工廠」、「Lovi's巷弄手工雪糕舖」、古早味傳統台式糕餅「吃月的人」、日系昭和風點心專賣「吃貨製造所」等富有台南特色的耶誕小食。

觀旅局長郭貞慧說，除了逛市集、欣賞耶誕燈飾，活動會場更準備千人的免費體驗互動，包括19、20日與克林台包合作椪餅彩繪，26、27日有鳥麵包帶來的超可愛薑餅人。另外，還有藝文活動炒熱氣氛。