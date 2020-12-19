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新北第49家旺福公共托老中心掛牌 侯友宜：老人幸福啦

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影
新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影

新北市長侯友宜今天為第49家公共托老中心揭幕，這家位於貢寮，以衛生所舊址再活化的旺福托老中心，社區居民用入新厝的心情，合力搓湯圓下鍋煮食，與市長一起迎接中心正式成立，侯友宜說，是東北角第一家，全市第49家。

侯友宜說，重視足部、手部保健的貢寮旺福托老中心，將由貢寮衛生所提供每兩周一次，定期衛生醫療保健服務，平時結合智能衛生所的遠距及智能健康管理，偏鄉照顧服務升級1+1，讓偏鄉長者能夠實現在地老化、健康老化的理想。

侯友宜表示，2年來，新北市13個偏鄉他不僅走透透，甚至走了好幾輪。每次來到偏鄉，看到長者失能的、失智的，還有需要由里長服務送藥的，他都很捨不得。尤其新北市每個月新增3000位65歲以上長者，目前總數將近61萬。正因為情勢嚴峻，讓他覺得需要更加打拚，給為社會貢獻畢生的老人家一個更妥適，又可以在一起閒話家常的處所，在自己最熟悉的社區養老。

侯友宜表示，這是今年繼7月新莊新樹托老中心、10月新店慈濟公共托老中心成立後，全新的貢寮旺福公共托老中心也正式揭幕。鶯歌、蘆洲、板橋3家公共托老中心也正積極籌備中，明年初可望陸續開幕。預計在民國111年達到總數至少60家，讓新北市成為一座因長者而幸福的城市。

侯友宜指出，台灣的問題不只老化。根據衛生福利部統計，國人平均餘命81歲，高於全球平均。然健康平均餘命72歲。換言之，國人老化時有長達近10年處於失能或失智狀態。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，通常大都由家人肩負照顧責任，對家庭及國家財政極大的壓力。

旺福托老中心位於貢寮衛生所舊址。1樓有寬敞的公共活動空間及開放式烹煮廚房與活動教室；2樓規劃復能區、暖暖屋/靜心室、多功能會議室與交誼廳。讓人眼睛為之一亮的是，2樓有規劃完整一區由專業老師協助長者足部水療及手部保養的空間。交誼廳結合多功能活動區，不僅有智能光盤幫助長輩活化四肢、促進大腦認知能力，更放置大螢幕電視供長輩休閒娛樂或影片分享。復能區設有專業儀器，結合專業醫事人員，為長輩量身打造專屬的復能肌力課程訓練長輩足部運動、腿力及教導如何選擇舒適的鞋子。

衛生局長陳潤秋說，旺福公共托老中心開啟偏鄉托老服務的創新標竿，提供偏鄉在地優質長照服務。透過貢寮衛生所定期醫療保健服務與智能照護，延緩長輩失能失智，同時也可以減輕家屬照顧壓力。

新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影
新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影
新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影
新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影
新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影
新北市第49家旺福公共托老中心掛牌，侯友宜:老人幸福啦。記者游明煌/攝影

衛生所 侯友宜

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