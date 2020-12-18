青山宮遶境擾民 北市府提9大具體改善作為

中央社 / 台北18日電

今年艋舺青山宮暗訪暨遶境的交通、噪音、放鞭炮等問題擾民，台北市府提出9大具體改善作為，如紅壇不超過20個、晚間12時後禁放鞭炮、遶境不超過晚間12時等。

艋舺青山王祭4日至6日登場，為台北傳統三大廟會慶典的壓軸，但遶境期間鞭炮煙火聲不斷，甚至一路放到凌晨，引起民眾不滿。

北市府提出9大具體改善作為，包含紅壇回歸傳統樣式，數量不超過20個且不設在交通幹道，若超過則在空地集中管理；鞭炮晚間10時至12時應減量，12時後禁放。

此外，各紅壇表演活動應於晚間10時前結束，遶境不應超過晚間12時。並落實執法、該罰就罰。

其他作為包含由青山宮邀集民俗專家學者探討暗訪暨遶境的儀式及內容、回歸傳統精神；成立府級應變中心；鼓勵以環保禮炮車替代傳統鞭炮施放，主辦單位事前報備各壇位爆竹煙火施放種類及數量，或以福食取代鞭炮。

且各紅壇施放鞭炮後，應即放即清，若沒清掃而由清潔隊代勞的話，要由青山宮支付費用；遶境沿途定點設置流動廁所及垃圾回收桶。

在噪音管控方面，由環保局輔導各紅壇擴音設施音量應符合噪音管制標準。在流程管控、超時應變及臨時性建築物搭設也有規定。

台北市副市長蔡炳坤表示，艋舺青山宮暗訪暨遶境是無形文化資產，帶來人潮及周邊商機，但也因為參與人數眾多，對在地甚至外圍地區的居民造成困擾與不便，尊重廟會傳統但也須輔導宮廟與時俱進，並與居民生活品質取得平衡。

遶境 青山宮 艋舺

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