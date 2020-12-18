信義香堤大道廣場路爛 北市府斥資1800萬整修
位於信義新光三越A9、A11之間的香堤大道廣場，是信義區逛街人潮最多的地方，也提供場地租借，吸引不少廠商行銷宣傳、藝人簽唱見面會等活動，也因常舉辦大小型活動，人行道地磚遭車輛輾壓和使用不當，經常破損，市府年年花錢整修，今年編列1810萬預算，議員們要求新工處應提出維管計畫，才是解決之道。
議員應曉薇指出，看到香堤大道廣場地磚破成這樣，是長年累月的問題，市府只要地磚破就去補，理由是當地觀光客多，破破爛爛很難看，但市府任由廠商業者租賃，卻沒有管理辦法，只要維護人行道的費用不夠，就再另編預算。
議員王浩也認為，新工處應該是編公務預算來整修，但這次卻由地政局編用抵費地基金的預算，議員李慶元也質疑， 為何每月都在修，預算不夠就來要，新工處應該訂出管理辦法，預算才能再過關。也有議員提議由業者認養，但經過討論，市府恐自廢武功，衍生業者辦活動，市府沒有收益。
對此，地政局表示，依據平均地權條例細則，抵費地基金可用重畫區的內公共建設，信義計畫區屬重區範圍，整修人行道可以支用，只要提使用計畫就可以編預算。
新工處科長洪維聰表示，未來會要求廠商在舉辦活動前後，對鋪面做適當的防護，未來更新鋪面，也會使用可以承載車輛的鋼筋混凝土鋪面做為結構層，因辦活動會搭舞台、貨櫃車吊掛，會強化鋪面材質，因應這些使用需求，地磚不會發生被壓壞的情形 。
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