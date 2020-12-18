聽新聞
test
0:00 / 0:00
林口公寓大廈辦講座 王建煊分享生命價值觀
新北林口區公所鼓勵區內各公寓大廈運用自有場地空間，辦理銀髮關懷課程，居住在林口的監察院前院長王建煊，今接受林口未來城社區的邀請，分享他提倡的「人去愛留」的生命價值觀，讓社區內的長輩專心寧聽其演講。
林口區長藍品畯指出，老年人口急速成長，需思考擴大社會參與的機制，公所思考運用各社區大廈公有空間辦理銀髮族活動，因此鼓勵社團、社區發展協會成立志工隊，關懷獨居長輩，也結合管委會在公設空間，開辦銀髮課程。
王建煊在講座上分享，每個人都要常思想「人去愛留」和「知道自己死後會去哪裡」2件事，鼓勵長輩注意自己健康外，也可多做慈善工作，幫助他人點亮生命，生活也更愉快。
新北市議員蔡淑君指出，社區運用自有的資源照顧社區長輩外，也能讓公寓大廈成為關懷照顧長輩的重要樞紐，並及時發現或就近關懷社區長輩和主動發掘需要被關懷的弱勢對象，呼籲更多公寓大廈投入關懷的行列。
藍品畯說，11月迄今曾有專業醫療背景的住戶講授銀髮失智、老年身體照顧課程，也有社區藥局的藥師講授銀髮用藥安全常識，還有國家級體適能教練教導長輩運用社區內的健身房或簡易健身器材達到健身養生的效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言