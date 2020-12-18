林口公寓大廈辦講座 王建煊分享生命價值觀

新北林口區公所鼓勵區內各公寓大廈運用自有場地空間，辦理銀髮關懷課程，居住在林口的監察院前院長王建煊，今接受林口未來城社區的邀請，分享他提倡的「人去愛留」的生命價值觀，讓社區內的長輩專心寧聽其演講。

林口區長藍品畯指出，老年人口急速成長，需思考擴大社會參與的機制，公所思考運用各社區大廈公有空間辦理銀髮族活動，因此鼓勵社團、社區發展協會成立志工隊，關懷獨居長輩，也結合管委會在公設空間，開辦銀髮課程。

王建煊在講座上分享，每個人都要常思想「人去愛留」和「知道自己死後會去哪裡」2件事，鼓勵長輩注意自己健康外，也可多做慈善工作，幫助他人點亮生命，生活也更愉快。

新北市議員蔡淑君指出，社區運用自有的資源照顧社區長輩外，也能讓公寓大廈成為關懷照顧長輩的重要樞紐，並及時發現或就近關懷社區長輩和主動發掘需要被關懷的弱勢對象，呼籲更多公寓大廈投入關懷的行列。