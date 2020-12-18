瑞芳國中學子展才藝 火車站廣場好熱鬧

新北市瑞芳國中長期以來致力推動國際雙語及藝術教育，今(18)日在人來人往的瑞芳火車站前廣場舉行社團成果展，瑞中師生與「弦琴逸致」樂團合作演出，也有蟬聯19年榮獲優等獎的直笛團表演，同時瑞芳高工、莊敬高職與光隆家商也演出，場面好熱鬧。

瑞中成果發表會表演內容除了校內社團成果展現，同時安排校內比賽高分選出的舞蹈及歌唱表演、以及蟬聯19年榮獲優等獎的直笛團表演，同時瑞芳高工、莊敬高職與光隆家商也熱力贊助演出。

此外，來自法國的插畫家傅自華也於現場作畫並展出近20幅畫作，顛覆大眾以往對於插畫的想像，為本次成果展更添加幾分藝術氣息。

瑞芳國中王綠琳校長表示，為了教育我們必須不斷思考，如何幫助瑞芳孩子更有願景，我們相信孩子站在巨人的肩膀上，能看得更高更遠。此外也非常感謝退休聯誼會李錦山會長長期以來對瑞中的支持，促成這次的發表會，讓瑞芳孩子能夠在大眾面前展出最有才華的一面。