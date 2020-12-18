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陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員耿葳7日揭露陽明山擎天崗單周6頭水牛暴斃，昨天又死亡2頭，其中一隻位於新北市境內，已經運下山，今天再發現1頭死亡，已經累計23死。圖／耿葳議員辦公室提供
台北市議員耿葳7日揭露陽明山擎天崗單周6頭水牛暴斃，昨天又死亡2頭，其中一隻位於新北市境內，已經運下山，今天再發現1頭死亡，已經累計23死。圖／耿葳議員辦公室提供

台北市議員耿葳7日揭露陽明山擎天崗單周6頭水牛暴斃，昨天又死亡2頭，其中一隻位於新北市境內，已經運下山，今天再發現1頭死亡，已經累計23死。

議員耿葳在臉書指出，昨天下午收到動保處通知，擎天崗上台北市範圍死了一頭成牛以及新北市範圍也死亡一頭，台北市死亡位置在風櫃嘴1.5公里的深山中，由於山路崎嶇狹窄無法運送下山，今早已由台北市動保處人員攜帶帆布進行就地解剖採樣。

耿葳表示，死亡的水牛進程及數量越來越密集、越來越多2月1頭、10月2頭、11月5頭、12月14頭，擎天崗上的水牛總數也不過80幾頭，今年就死掉23頭，中央政府還要繼續漠視嗎？

耿葳也批評管理單位先前的錯誤評估及錯誤作為，在12月7日前隸屬於內政部營建署管的陽明山國家公園管裡處面對水牛異常大量死亡的處置居然都只是「請工人上山挖洞埋牛」，沒有通報也沒有探究原因。

耿葳表示，昨天下午同步以公文要求台北市動保處成立「跨領域專案處置小組」，除了儘速釐清死亡外，對於還活著的牛進行緊急救援。目前投入的專家學者都是台灣學界的權威有中興大學教授莊士德、台灣大學教授劉振軒、余品奐，他說，在這攸關水牛存亡的緊急案件裡面，不希望隨意的揣測死因造成民眾的恐慌與不安，一切尊重專家學者的分析與指示進行因此。

擎天崗 陽明山

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