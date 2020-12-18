汐止警分局攜手環河里 打造「優質治安社區」

新北市政府推動社區治安工作輔導團隊於今(18)日到汐止區環河里，針對里內治安維護、婦幼安全、環保清潔、弱勢關懷等相關工作予以指導，並提供專業的建議，期盼環河里打造更優質的治安社區環境。

環河里守望相助隊更在里長杜壁娟的帶領之下，每日無懼風吹日曬雨淋的為社區服務，讓環河里在「治安維護、婦幼安全、環保清潔、弱勢關懷」等工作上，皆深獲里民肯定，成功地將環河里營造成一個舒適、友善的合宜居住生活環境。

汐止警分局表示，為落實「治安社區化」政策，市政府每年均會請推動社區治安工作輔導團隊至各里，以評鑑方式擇優遴選出「優質治安社區」頒授認證標章。汐止區各里及眾多社區對於治安社區營造工作的投入，積極爭取優質治安社區認證標章，為自己所居住的社區營造出「安心、安全、安康」之優質生活環境。