防搶演練超逼真 新店警分局動員攔截圍捕

新北市新店警分局昨(17)日進行防搶演練，模擬兩名歹徒搶劫銀行，並且狹持人質駕車逃逸，警方接獲報案後，進行攔截圍捕，最後以口袋戰術，將歹徒逼近死路，讓歹徒釋放人質、棄械投降，逼真的過程，一度讓路人都驚呆了。

新店警分局偵查隊隊長廖武郎表示，由於年關將近，為了防止代徒覬覦大批金流，因此希望透過演練，提升整體的破案能力。

除了搶案現場的通報，警方更立即以車牌辨識，展開追車攔截圍捕，在各大路口設置了攔截點，逼真的過程，一度讓路人都驚呆了，最後以口袋戰術，將歹徒逼近死路，準備進行逮捕及人質救援，經過心戰喊話後，最終讓歹徒釋放人質、棄械投降，偵查隊隊長廖武郎指出，這次的演練在追查過程中，採用了最新科技雲龍系統，快速掌握歹徒軌跡進行追捕。

新店警分局表示，這次的防搶演練，動員60名警力、28輛警車，攔截圍捕總長3.3公里，並且加入媒體記者採訪環節，希望透過完全擬真的案發情境，讓員警能熟悉重大刑案發生時應採取的相關作為，並且展現警方維護治安的堅定決心。