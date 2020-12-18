石門老人會搓湯圓 三代同堂熱鬧慶冬至

石門區老人會舉辦冬至團圓搓湯圓活動，今年活動人數再創新高，更加出現老中青三代同堂的熱鬧場面，還有石門國中學生擔任的世代志工表演，老梅國小附設幼兒園的小朋友唱跳賣萌，長輩們開心的指導如何將湯圓搓圓，場面熱鬧又溫馨。

石門區長林俊宏說，每年冬至前夕，石門老人會都會舉辦搓湯圓團圓的活動，參與的人數年年攀升，今年更是有老中青三代同堂的景象，圍著圓桌搓湯圓，也看孫子輩的小朋友表演，讓原本就溫馨的冬至團圓現場多了幾分歡笑聲。

石門國中以及老梅國小附設幼兒園帶來熱鬧的表演，石門國中演出的是專業的扯鈴、以及烏克麗麗為舞蹈伴奏，而幼兒園的小朋友則是用力的賣萌唱歌跳舞，逗得長輩們相當開心，其實透過與長輩一起互動，小朋友們也要來學習冬至的由來以及感受團聚的氛圍。來。

市議員陳偉杰表示，石門國中以及老梅國小附設幼兒園展現老幼共學、青銀同樂的精神，為此說什麼也要身體力行來到現場動手陪伴長輩們搓湯圓，感受佳節團聚的熱鬧氣氛，也要鼓勵長輩多多戶外參與社區活動。