不要違停！北市685個時段性禁停車格 擬設自動開單系統

台北市交通局停管處規劃從明年起至2029年，將配合能源政策進行特殊格位時段性禁停，以改善市區交通壅塞的現況，不過合約卻長達8年，引發議員質疑。議員苗博雅今天在委員會表示，如果政策不符和北市需求，一次簽8年就沒有調整空間，希望可以改為5年連續性計畫，並且刪減預算為1.2億。

台北市交通局規劃路邊臨時性禁停特殊停車格，將運用資通訊技術搭配感應設施即時感測格位停車狀況，以提升路邊停車格位管理效能及提供更精確即時停車資訊，規劃在市區內主要幹道上的685格臨時性禁停停車格內設置。

議員林亮君表示，交通局停管處在大同、萬華區仍以府內人力開路邊停車格的收費單，停管處預計要在這兩區規劃500個智慧停車格位，但林亮君認為劃分區域沒有意義，不如直接在全台北市的臨時性禁停格位施做智慧化停車與開單。

林亮君說，臨時性禁停時段如果設置智慧化開單暨收費系統，民眾就會在禁停時段前駛離，若停車格內有車輛，系統也會自動通報舉發，交通大隊收到通知就會開單，違規停車會有600元到1200元的罰鍰。

停管處營運科科長羅至浩表示，目前智慧化開單暨收費系統，規劃在車流量高的主要幹道上，包括民權東路、敦化南路和民生東路等路段。由於設置系統需要一定的空間，包括設置車柱、埋地磁等，清點室內851個時段性禁停車位，有685個符合設置條件。

羅至浩表示，除了開單功能，會設置車牌辨識、高位攝影機、繳費系統等，讓民眾停車後可以直接在停車柱刷悠遊卡付費，若忘記繳費，也可以事後上網繳費或超商代繳。

至於何時上路？羅至浩說，議會預算順利三讀，明年1月就可以對外招標，施做過程沒問題，預計能在明年8月啟用。羅至浩也透露，光是去年外包人力開停車繳費單，含一般停車格和時段性禁停車格，就付了3億6千多萬，未來智慧開單收費系統上路，會省部分人力費用。

不過用機器開紅單是否有法源依據？羅至浩說，違規停車屬於靜態照片，上面都會有中原標準時間，就算是人力舉發，也是以靜態照片逕行舉發，因此沒有法源上的疑慮。

每日開車上下班的程先生受訪時認為，刷悠遊卡繳很方便，不然北市停車格很多，每次都開繳費單浪費紙；民眾陳先生則說，與其將經費花在建置這些設備上，不如想辦法多設立可以長時間停車的場所；每天騎車通勤的黃小姐表示，如果可以在車流量大的地方設置智慧化開單，騎車就不會被違停的車輛擋住，除了保持車流暢通，對行車安全也是好事。

交通委員會認為，停管處一次簽8年合約，若過程中發現政策不符台北市需求，可能無法解約，因此要求停管處把合約改為5年，預算從原本的1.92億刪減為1.2億，並附帶決議擴大在全北市道路施做智慧化開單暨收費系統。