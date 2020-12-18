雙溪中正社區廁所老舊 要設計貨櫃式公廁

雙溪區牡丹里中正社區廣場老舊漏水的鐵皮屋頂完全更新，昨(17)日市議員林裔綺服務處前來關心完工狀況，而廣場旁廁所因為老舊簡陋，缺乏洗手台，造成不方便，因此，將以貨櫃式廁所做設計，盼能方便居民活動的使用。

牡丹里中正社區理事長連福田表示，中正社區巷弄窄小，社區廣場是垃圾清運車主要蒐集並迴轉的地點，也兼具投票所及居民做資源回收等功能，很感謝去年五月新北市議員林裔綺服務處辦理會勘，將廣場屋頂老舊問題改善，但廣場廁所仍是棘手問題，不僅廁所的遮雨棚集水渠道破損漏水，也沒有洗手台、身障馬桶，老人家如廁或用水都不太方便。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，中正社區廣場的新屋頂在今年五六月以完成裝設，因為雙溪區近一個月都在下雨，特別來到現場視察，也特別請公所在保固期內要求部份漏水改善，而廣場廁所因為土地屬國有財產署管理，目前預計以雙溪國小對面貨櫃式公廁的方向去施作，經費由新北市民政局、雙溪區公所、市議員林裔綺服務處三方協調支出，希望能讓中正社區民眾日後享有便利，辦活動不用再大老遠回家如廁。