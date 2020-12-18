3座前瞻停車場再流標 新北拚年底再公告

新北向中央申請22個前瞻計畫補助的停車場，其中有3處停車場已流標3次，新北市議員何博文指出，板橋停車問題嚴重，中央都編列前瞻預算補助，無法動工會讓民眾很失望。新北交通局表示，會重新檢討招標文件，盼明年初都能順利標出。

新北22處前瞻補助的停車場已有13案施工、完工，9案有延遲狀況，中和錦和運動地下公園、樹林長壽公園地下停車場下周進行廠商評選，三重信義公園、重陽公園、新莊捷運幸福站、板橋信義國小，預計12月29日開標。

何博文說，地下停車場是民眾引頸期盼的建設，過去因財源不足無法興建，但中央編列前瞻預算補助地方政府，但遲遲無法動工應該要檢討，這已不是財源問題，是執行力問題。

新北交通局停車管理科代理科長陳明湖說，板橋忠孝公園、溪北、三重興華地下停車場都分別增加預算，但第3次開標仍無廠商投標，無人投標已不是預算問題，是有錢也找不到工班，廠商都偏屬保守不敢投標。

陳明湖表示，目前缺工問題嚴重，業者若得標會有工期壓力，目前招標文件內的工期、人力等項目會重新調整，預計月底前會第4次公告，而前瞻補助停車場的期程展延到2024年12月，有信心到期前完成停車場工程。

何博文表示，中央補助預算，地方應儘速執行避免到期預算遭中央收回，使得新北要用市庫支應或乾脆不做，而停車場延宕期間，警方執法應以勸導代替開罰，不能以開單方式解決停車問題。