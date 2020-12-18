環南中繼市場消防泡沫噴灑 北市：疑誤觸開關

台北市環南中繼市場今晨發生市場內消防設備泡沫噴灑，17個攤位受影響。北市市場處表示，現場已清理完畢，初步了解，疑為攤商誤觸消防開關，會向攤商宣導消防設備位置。

台北市政府市場處公有零售市場科長何相慶指出，凌晨2時許接獲通報，環南中繼市場2樓漁產區發生消防設備噴灑泡沫，現場機電人員得知後，立即關閉泡沫機組，清潔員及攤商也著手清理現場，有17個攤位受影響，清晨6時許已清理完畢。

他說，雖市場內消防設備有裝設隔板，但因消防法規無法上鎖，初步了解疑有攤商誤觸消防設備開關，才導致泡沫噴灑，會持續釐清相關責任，並協助受影響攤商求償。

市場處指出，依各類場所消防安全設備設置標準，環南中繼市場設置消防泡沫手動啟動裝置，高度均符合消防法規，會持續向攤商宣導消防相關裝置和使用方式。

北市府推動環南市場改建，攤商今年2月間搬遷至原市場附近的中繼市場營運，但試營運期間傳出市場內地板濕滑等情形，市府已逐一改善，環南中繼市場7月間開幕。