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樹林高中段考傳LINE作弊 調查若屬實記大過

中央社 / 新北18日電

新北市樹林高中傳出高二學生段考時，以手機群組LINE傳送答案集體舞弊。校長曹永央今天說，仍在持續清查橫跨不同班級的學生，結果將送重大獎懲委員會，若屬實記大過處分。

曹永央接受中央社記者訪問表示，學校12月2日、3日實施段考，有學生家長反映，孩子告知有同學考試舞弊，產生學習成績評比不公平現象。

校方10日介入調查，蒐集並測錄證據。因為利用各班級的零碎時間處理，約談學生瞭解事實經過，花了一些時間，預計下星期調查告一段落。

曹永央說，初步調查，第二次段考時，英文科考試有學生以「慶生會」、「學術研討會」名義設立智慧手機的群組邀同學加入，藉此傳送答案。

校方說，目前瞭解群組成員橫跨6、7個班級，涉及約70名男女學生，但有近8成學生不承認作弊。校方將持續調查，絕對不會隱瞞。

校方表示，調查後將對實際涉及舞弊的學生給予該科英文零分，處分建議案將送校方重大獎懲委員會，予以記大過處分，毋枉毋縱。

對部分家長認為校方沒有積極處理，曹永央說，校方絕對不會「高高舉起輕輕放下」，已嚴查速辦，不迴避也不隱瞞；另外，目前調查並沒有證據顯示第一次段考有舞弊。

校方說，所涉及班級都是由原班級任課老師監考，對於學生利用機會舞弊，各班級老師都感到抱歉，也在各科教學研討會中檢討，研議加強監考手段，防範學生以手機作弊。

曹永央表示，學校發生集體作弊，令人難過，校方將嚴肅面對解決，並誠心檢討學生攜帶手機的規定，但基本上尊重各班級老師決定是否考試時集中保管手機。不過，學生若刻意躲避檢查，任何的防弊措施都無法完全防範。

英文科

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