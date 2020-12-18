板橋人的記憶！ 大同水上樂園搖身為地下停車場今啟用

新北板橋音樂公園過去是大同水上樂園，該樂園是北台灣甚至是板橋人的記憶，由於該地區缺乏停車空間，新北爭取前瞻預算興建地下停車場，今正式啟用並提供511個汽車停車位、100個機車停車位，且免費停車到這個月底。

板橋音樂公園地下停車場總工程經費6.85億元，中央補助2.73億元、地方自付4.12億元，停車場內除了有車牌辨識、車位在席偵測、智慧尋車、行動支付等智慧停車標準配備，還有最新的電動車位感應鎖，避免車位遭占用。

地下停車場自2018年8月13日動工，原定2020年4月20日完工，不過施工期間回應護木團體所做額外樹保作業、天候影響施工、及開挖時發現水上樂園舊有地下基礎結構，依契約展延137天工期，今順利啟用開放停車。

新北市長侯友宜說，除了提供給民眾停車外，公園也增設共融式遊具和體健設施，成為新北第100座共融式遊具公園，另也增設風雨廣場，成為在地民眾休閒運動的最佳場所。

交通局停車管理科代理科長陳明湖說，停車場呼應音樂公園的主題元素，停車場於整點會撥放輕音樂，管理中心前還有鍵盤地板，B1走廊也變身懷舊走廊，投影展示昔日大同水上樂園老照片，串起民眾的回憶。