高估Youbike成本？ 議員指出108年度市府未得到收入

台北市交通局提出110年度預算案，根據108年至104年的財務計畫，交通局預估營運收入扣除成本後，微笑單車利潤約為3000萬元，但委員會發現，光是去年，微笑單車的利潤約8000萬元，不僅利潤高於預估，又因為盈餘未達3億6千萬元，因此不需繳交權利金，市府一毛錢都拿不到。

台北市交通局預計花費11個月在捷運站週邊增設Youbike2.0，站數將由400站擴充至1200站，Youbike2.0具有車身輕量化、斜放率等優勢，交通局提出Youbike2.0將由目前公館地區向外擴張，並陸續整合Youbike1.0，後續會將堪用車量捐贈至鄰里長或是志工團體。

這一波的汰換與增設站數，是為了要整合捷運提升微笑單車的使用率，代表微笑單車的營收會提升，市府所收的權利金也會提升，但是目前交通局編列廠商盈餘若是未達3億6千萬，都不用繳交權利金。

議員苗博雅指出，108年度市府已經未收到權利金，廠商的利潤8000萬元，也超出預估利潤3000萬元，實際利潤與預估利潤已相差5000萬元，議員擔心若是未來7年都將利潤估算為3000萬元，未來差距可能更大。

面對廠商高估利潤的質疑，交通局長陳學台解釋，因為廠商人力招募不易，由原先的98位正職，縮減為80位正職，因此廠商的支出有減少，但隨即遭到議員周佑威質疑一位正職人員的年薪難道高達200萬元，苗博雅也提出，若是減少一位正職人員，減少支出50至60萬還算合理，認為交通局大幅高估了廠商的營運支出。

對此，周佑威建議應該要附帶決議，使得權利金不得低於營收3%。苗博雅則提議議會先撥款兩年預算，待Youbike2.0的過度期過去，交通局再重新預估廠商成本與支出，計算出合理的利潤，但交通局擔心難以與廠商議約，陳學台也當場允諾重新規劃財務計畫。