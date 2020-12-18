北市環南市場下雪了？原來是有人誤觸啟動消防泡沫系統

台北市環南中繼市場內的消防泡沫系統，今天凌晨突然啟動，造成漁產區域17個攤位泡沫大量噴出，現場宛如下起大雪，有攤商手機拍下這場「下雪奇景」。

市場處表示，泡沫手動啟動裝置，遭人為啟動事件，導致該區域17個攤位泡沫噴灑，波及攤商設施設備，市場處將協助受損攤商向肇事者求償。

市場處說，意外是由人為因素造成，現場物管公司已第一時間掌握情況，並於上午復原。確認肇事攤商身分，後續後續將繼續釐清責任並協助受損攤商向肇事者求償。

市場處表示，為維護市場消防安全，市府依照各類場所消防安全設備設置標準，在台北市公有環南中繼市場消防泡沫手動啟動裝置，其高度距樓地板面在0.8公尺以上、1.5公尺以下，其設置均符合消防法規規範。