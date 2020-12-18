北市社工預算與實際月薪標準不符 社會局向議員致歉

台北市政府社會局送市議會的「110年度附屬單位預算臺北市公益彩券盈餘分配基金補充資料」，人事費計算方法說明資料不明確，引發爭議並造成外界誤解，北市社會局向議會民政委員會道歉，致上歉意。議員則表示，社會局應該向全體社工道歉，且既然編列高薪，也應徹查5年內，是否有社工「薪資回捐」的情事發生。

社會局表示，「委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案」中，預算書面呈現內容，人事費259萬8684元，其中就業社工3人，乘12個月乘5萬2134元，為187萬6824元，社工督導1人，12個月乘6萬0155元為72萬1860元。

社會局表示，書面內容，市議會民政委員會審議社會局預算時，資料呈現社工月薪5萬2134元、督導月薪6萬155元，但社工實際月薪並未達到此標準，於審議過程中提出疑問並要求社會局核實編列社工薪資預算。

社會局指出，關於台北市議會審議「就業社工員編列每月人事費5萬2134元｣，是以社工員每月薪資3萬8,906元(即312薪點)，為衛生福利部計畫280薪點為底薪，另加上風險加給8薪點、具社工師證書16薪點、累計1年年資且經單位考核通過8薪點，每薪點124.7元核算，另加上1萬3228元(每月薪資約34％計算，其中約18％提供雇主支付法定應負擔之勞健保等費用，約16％補貼雇主提供其他獎金或津貼等費用)。

社會局指出，保障社工勞動權益是社會共識，社會局已在委託契約明訂應與社工人員簽訂勞動契約，並核實撥付薪資，且不得有人事費流用情形，社會局積極進行財務查核，亦建立社工人員勞動權益申訴管道。

社會局表示，議會監督是天職，社會局理當就議會與各界指教，詳實回應具體精進，並就此次未臻明確之情事檢討，再次致歉。社會局也呼籲各界共同努力，預防「薪資回捐」情事再次發生，公私協力以社工專業落實弱勢照顧。

對此，議會民政委員會召集人、台北市議員應曉薇指出，社會局要道歉，應該向全台灣的社工道歉，而不只對議會，也應該全面檢討彩券盈餘編列，也不是道歉，下次預算就不仔細審，且社工都很辛苦，不能說只要是社會局委外的單位，福利就比較好。

應曉薇也說，市府既然編列社工高薪，應追查這5年內台北市是不是有社工編列高薪，實際卻沒有拿到，出現「回捐」事實，這要徹查到底。