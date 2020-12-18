垃圾費隨袋徵收滿20年 北市推環保袋幾米紀念款

台北市環保局表示，自民國89年垃圾費隨袋徵收制度滿20年，特別與知名繪本作家幾米合作，推出環保兩用袋紀念款，首款將於24日上市，限量販售。

台北市環保局今天表示，民國89年，基於「使用者付費」原則，北市垃圾費由「隨水徵收」改採「隨袋徵收」，實施專用垃圾袋制度，促使市民落實垃圾減量，進行資源回收。

環保局表示，「隨袋徵收」政策實施迄今，北市的垃圾產量已較「隨袋徵收」前減少6成，資源回收率也自2.4%提高至64.5%。107年實施「兩袋合一」政策，推出結合專用垃圾袋和購物用塑膠袋的環保兩用袋。

「隨袋徵收」制度迄今已走過20個年頭，基於共同的環保理念，環保局與知名繪本作家幾米合作，推出環保兩用袋紀念款，首款將在24日上市限量販售，限量200萬個，可在8家超商、超市及量販店入手。

環保兩用袋紀念款將有3種款式。首款設計理念是以神燈的圖樣，呈現Make A Wish的意向，以「為地球許願」為切入點，許一個環保的夢想，訴說著對未來環境的願景、對海洋的疼惜；其餘兩款會在明年4月和6月登場。

環保局強調，透過環保兩用袋紀念款的上市，藉此宣導不論是環保袋、環保兩用袋，甚至是塑膠袋，鼓勵大家都能「隨身帶、重複用」，600萬個紀念款環保兩用袋每重複使用一次，即可減少360公噸的二氧化碳排放量，接近一座大安森林公園1年的吸碳量，呼籲民眾以實際的行動愛地球。