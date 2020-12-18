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注意！三重忠孝路橋將拆除 今明2天封閉周遭路段施工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市工務局將拆除三重忠孝路橋，從今起（18日）至19日每晚11時至翌日上午6時封閉忠孝路一段（自強路至重陽路範圍）及大智街（三和路四段44巷範圍）全線車道。圖／新北市工務局提供
新北市工務局將拆除三重忠孝路橋，從今起（18日）至19日每晚11時至翌日上午6時封閉忠孝路一段（自強路至重陽路範圍）及大智街（三和路四段44巷範圍）全線車道。圖／新北市工務局提供

用路人注意！新北市工務局將拆除三重忠孝路橋，從今起（18日）至19日每晚11時至翌日上午6時封閉忠孝路一段（自強路至重陽路範圍）及大智街（三和路四段44巷範圍）全線車道，辦理大梁拆除及吊離作業，工務局表示，市府陸續針對使用率低且影響無障礙人行環境的陸橋評估存廢，忠孝陸橋拆除完後，總計今年已拆除11座陸橋。

工務局表示，三重忠孝陸橋樓梯及墩柱占據部分人行道，不僅影響民眾通行，也有礙市容觀瞻，為了改善人行道動線並考量陸橋現況使用率較低，因此依照「新北市人行陸橋存廢準作業程序」，由三重區公所邀集養工處、交通局及各地方民意代表及鄰近學校會勘，經過試辦封閉、取得民眾共識後才執行拆除。

養工處表示，本次拆除作業共分3階段進行，其中第2階段「大梁拆除及吊離」作業預計於今日起至19日、每天晚間11時至翌日上午6時進行封路施工，屆時忠孝路一段（自強路至重陽路範圍）及大智街（三和路四段44巷範圍）將進行全線車道封閉。

提醒民眾提早改由自強路二段、重陽路四段及三和路三段通行，並配合現場交通管制人員引導，以免誤闖工區；其餘墩柱細部拆除及周圍人行道復舊施工僅占用部分車道，車輛維持通行，請民眾依據交維動線及交管人員引導通行，全部工程預計於12月27日完工。

養工處強調，三重區忠孝陸橋為今年拆除的第11座陸橋，全市將剩下124座人行陸橋，明年仍將持續針對使用率低的陸橋辦理拆除可行性評估，透過「減法」工程，落實人本環境的施政目標。

人行道 車道

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