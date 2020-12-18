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又見舊規編新預算 北市議員氣到罵髒話要求重審預算

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
由於先前審查的預算都是用停止適用的原則編列，議員周威佑建議先復議審過的預算，不過苗博雅認為，應該先讓交通局解釋編列預算的狀況，再決定要不要復議。記者鍾維軒／攝影
由於先前審查的預算都是用停止適用的原則編列，議員周威佑建議先復議審過的預算，不過苗博雅認為，應該先讓交通局解釋編列預算的狀況，再決定要不要復議。記者鍾維軒／攝影

北市議會交委會今審查預算，議員周威佑在開會前，在委員會揭露各局處都是用今年9月9日停止適用的《台北市政府工程經費估算原則》編列預算，讓周威佑氣得飆髒話，說「柯文哲在幹什麼？」，最後建議委員會復議之前審過的（問）工程。議員苗博雅也要求交通局下午說明新舊原則預算差異，再決定是否復議預算案。

議員許淑華日前在教育委員會審查音圖預算時，就已經揭露《台北市政府工程經費估算原則》早已停止適用，不過今天交通委員會審查預算前，周威佑再度提到此事，他認為交通局從審查預算開始至今，都沒有告知議會，連局處的人也都不清楚該原則早已停止適用。

周威佑建議委員會先提復議案，重審之前審過的預算，他表示要等到市政府重新邊好預算，委員會才有辦法審查，否則也不知道重編後的預算是增加還是減少。周威佑愈說愈生氣，忍不住飆罵「所有局處O他媽的，柯文哲在幹什麼？整個台北市政府在幹什麼東西？每天嗡嗡嗡在嗡什麼？」。

交通局長陳學台見狀趕緊問局處其他同仁，但似乎沒人知道該原則已經停止適用。停管處則回應，因為明年度的預算都是連續性預算，沒有新興工程，所以沒有用「工程經費估算原則」來編預算。

不過周威佑說，過去明明就有審到新興工程預算，全部都是用工程經費估算原則來編列的，從原則停用至今已經4個月，都沒有人跟議會報告，就算說「沒有差異」也算是交代，反問交通局「之前通過的預算怎麼辦？」。委員會主席苗博雅表示，遇到這種狀況，還是希望市府相關單位可以說明，否則無法繼續審查預算。

至於復議的部分，交通委員會要求交通局下午審查預算前，可以先說明清楚預算編列原則，再決定要不要復議已經審查通過明年度新興工程預算。陳學台也當場允諾在下午向委員會說明清楚。

北市 苗博雅 柯文哲

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