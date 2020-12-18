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南韓「少女時代」孝淵到台灣跨年！31日台南熱舞開唱

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
《少女時代》成員孝淵。圖／摘自IG
《少女時代》成員孝淵。圖／摘自IG

台南市政府今天公布31日跨年演唱會卡司，邀請韓國大勢女團「少女時代」的孝淵作為特別來賓，市府表示，擁有超高人氣的孝淵預料將掀起一陣追星旋風，另外，包括金曲歌神張震嶽、金曲獎歌后魏如萱、話題男神炎亞綸、超人氣歌手畢書盡都將接力開唱，卡司相當堅強。

台南市府今公布耶誕跨年活動最後一波名單，市長黃偉哲表示，全台跨年唯一韓團「少女時代」孝淵，還有張震嶽、魏如萱、畢書盡、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、文慧如、李友廷、李芷婷、張立昂、Karencici、呂士軒、王艷薇、曾昱嘉等，主持人則有莎莎、吳建恆。

黃偉哲說，今年跨年重量級巨星孝淵來自韓國大勢女團「少女時代」，不僅在亞洲及國際上都累積廣大歌迷，今年7月以「DESSERT」回歸，更累積3468萬次的觀看次數，可說是一位擁有超高人氣的藝人。孝淵因必須配合中央規定進行居家檢疫14天，實際能在台南停留的時間不長，市府也為她準備多項台南著名的農特產品與美食，希望她能感受到台南的種種美好。

台南市新聞處表示，今年擴大舉辦耶誕跨年活動，不但整體場次數量全國第一，邀請的藝人總數也是全國第一，幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單。除了已舉行完畢的2場親子活動，今晚舉辦爵士樂無限音樂會，邀請剛獲得金曲獎最佳國語專輯的王若琳、NSO國家交響樂團、荷蘭美聲Martin Hurkens、英國流行古典歌手Mary-Jess、帶來不同的音樂饗宴。

另外在演唱會部分，19日浪漫情歌夜則有田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑等，26日搖滾嘻哈夜則邀請林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣等，27日青春流行夜則有在南部首次合體的五堅情陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒及柯敏薰、采子、Spark，和台語天王翁立友、 大支等。

韓國少女時代孝淵。記者鄭維真／翻攝
韓國少女時代孝淵。記者鄭維真／翻攝

跨年晚會 韓國

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