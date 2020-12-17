耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一張樹木上有燈飾的照片，並說「林北耶誕城....果真是樹懶較」、「還是正在噴發的狀態..」，讓其他網友認為是新北歡樂耶誕城的裝飾，新北觀旅局指出，該處為義大利的小鎮，並非是歡樂耶誕城。

新北觀旅局每年都在新北市政府周邊打造「歡樂耶誕城」，利用燈飾、投影等設備，讓板橋充滿耶誕氣息，今年更與迪士尼合作並延長開城時間，已吸引不少民眾前來拍照、打卡。

不過有網友分享疑似「菇頭柱狀物」的燈飾，有網友留下「剩蛋懶公公的噎蛋城」、「真的好歡樂，我都想去了」的留言，甚至讓其他網友誤認為新北歡樂耶誕城。

新北觀旅局表示，該名網友分享的照片，曾在2017年被報導指出是位於義大利小鎮「奇維塔諾瓦」，並非是新北歡樂耶誕城，盼網友不要張冠李戴。