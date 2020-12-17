擎天崗水牛暴斃原因檢驗中 又有1隻死亡

台北市議員耿葳7日揭露陽明山擎天崗單週有6頭水牛暴斃，今天指出又有1頭成牛死亡，要求成立跨領域專案小組處理。台北市動保處晚間說，檢驗作業仍在進行，明天將書面回覆。

中國國民黨台北市議員耿葳7日指出，擎天崗1週內有6頭水牛暴斃，狀況很不尋常。陽管處對此表示，死牛已分送台大獸醫所與動保處檢驗。

台北市動物保護處11日指出，經派員調查現場證據，未指向有人為毒害跡象，牛隻實際死因仍待農委會家畜衛生試驗所檢驗剖檢判定。

檢驗結果尚未出爐，耿葳辦公室今天表示，擎天崗今天又有1頭成牛死亡，這也是今年第21隻死亡的牛隻，動保處明天將載運下山解剖，目前僅發現所有死亡牛隻共通點為「頭頸反張」的神經症狀，但仍不知真正死因為何。

耿葳要求，動保處應針對擎天崗牛隻死亡案件成立跨領域專案小組，並於明天中午前提供小組成員名單，以釐清牛隻死亡「頭頸反張」是否為腦膜炎，或是其它原因導致神經病變。

動保處晚間表示，先前死亡牛隻仍在進行檢驗剖檢作業，死因尚未出爐；針對議員要求，將於明天中午前書面回覆。