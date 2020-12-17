新泰塭仔圳第一區明年9月開拆 補償費達42億

延宕多年的新泰塭仔圳市地重劃案，終於在今年發布實施，共分兩區開發，第一區目前共3305件地上物，明年9月底起，市府將執行拆除，扣除違建及尚有異議案件，計1806間可領取補償費或救濟金，將於本月22日至31日先後於泰山區公所及新莊區公所發放，總金額高達42億元。

地政局指出，第一區市地重劃計畫書已於8月24日起公告30日，9月23日公告期滿後接續公告地上物拆遷補償清冊，10月起進行全面查估，並規畫1年自動搬遷期，至明年9月28日。

地政局表示，拆遷補償對象主要分為地上建物、工廠設備及農民作物，經查估後，3305件地上物中約1700多家提出異議，扣除違建及尚有異議案件，共1806間可領取補償費或救濟金，將於22至25日在泰山區公所、29至31日在新莊區公所發放；尚有異議者，將依個案進行審議，並於第二波發放。

地政局提醒，因領取人數眾多，採分流式發放，民眾請依照通知書載明指定時間前往，並攜帶身分證、印鑑章、印鑑證明及其他相關證明文件領取補償費及救濟金。

另外，合法建物及88年6月11日前建造者，若配合於自動搬遷期內，將建物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記，可領取10%至50%獎勵金，逾期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。

若指標性違章建築、位處重要施工路徑，或於自動搬遷期增改建、改變原使用樣態、具公共安全危險及明顯延宕拆遷作業者，將由違章建築拆除大隊進場強拆，並收取代為拆除費。

市議員鍾宏仁則表示，104年市府即推動查估作業，許多廠家以為市地重劃勢在必行，便開始自動搬遷，以免臨時找不到地跟廠房，導致經營中斷，不料後續計畫又喊卡，不但現在搬不回來，又領不到拆遷補償費及獎勵，「乖乖聽話的人，反而吃虧。」