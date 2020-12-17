服務面對面 新北市議員行動服務站提供諮詢

主動出擊、服務更多的鄉親，新北市議員鄭宇恩服務區域擴及八里、淡水、三芝、石門四區，但主要的服務處設在淡水，因此，新北市議員鄭宇恩每個月都會辦理三場的行動服務站，分別到淡水竹圍、八里文化活動中心以及三芝的小基隆福成宮與民面對面提供諮詢。

一張桌子、幾張椅子擺開，就是一個小型的行動辦公室，而鄭宇恩的行動服務站開啟服務已經超過半年的時間，堅持三個行動服務站據點、每個月都要安排一次的行動服務，每一場次也都一定待好待滿兩個小時，而連續半年來，透過行動服務民眾到據點反映、諮詢，也發現了不少與民生活息息相關的議題。

市議員鄭宇恩指出，行動服務六個月來，發現三芝區的鄉親對於公車路線以及班次有比較多的關注與建議，同樣的情況在八里也有，像是往返八里、淡水的班次太少，與民眾生活相當貼近的不便利，透過行動服務站來改善，要讓讓問題在小小不便時就及時得到處理。

有些民眾會認為問題或是議題太小，不需要特意跑到服務處諮詢或是陳情，不過有了主動的下鄉行動服務站，也讓民眾多了一個諮詢市政與陳情的管道，為此也歡迎有需要的民眾可以多加利用行動服務站，更加可以趁著與議員面對面的機會提出市政建議，讓新北市變得更好。